Від початку кампанії з вакцинації у столиці щеплено понад 39 тис. осіб.

Київ отримав 17,2 тис. доз вакцини CoronaVac.

Про це повідомив перший заступник голови міської держадміністрації Микола Поворозник, інформує прес-служба КМДА.

«У столицю надійшло 17,2 тис. доз цієї вакцини. Першочергово нею щеплять олімпійців та паралімпійців, які представлятимуть Україну на Олімпійських іграх 2021 року, столичних освітян, які працюватимуть на ЗНО-2021, та маломобільних осіб», – зазначив Поворозник.

За його словами, у столиці вже розпочали робити щеплення вакциною CoronaVac.

Поворозник нагадав, що наприкінці лютого місто отримало від Міністерства охорони здоров’я 42,6 тис. доз вакциною Covishield.

Наразі у Києві щеплено понад 39 тис. осіб.

Читайте такожУкраїна пройшла пік захворюваності на COVID-19 - МОЗ

«У вакцинальній кампанії проти коронавірусу ми займаємо лідируючі позиції. Це стосується і провакцинованих осіб, і тих, хто записався в лист очікування на вакцинацію. На сьогодні у столиці бажають вакцинуватися 139 тис. 278 осіб. Серед вакцинованих більшу частину становлять медики. Наразі їх провакциновано 18 тис. 720 осіб», - повідомив Поворозник.

Також, за його інформацією, щеплення роблять людям похилого віку – кому за 60 років, і таких вакцинували вже більше 13 тис.; киян інших категорій, які першочергово потребують щеплень, – майже 1 тис. 390 осіб.

«Також вакцинували військовослужбовців в ООС – 2 тис. 051 особа. Соціальних працівників вакциновано 1 тис. 123 особи, а працівників підприємств критичної інфраструктури – майже 1,5 тис.», – розповів Поворозник.

Він нагадав, що місто підготувало 15 мобільних бригад із імунізації, які працюють у 120 тимчасових пунктах вакцинації у закладах охорони здоров’я та інтернатах. Крім того, працюють 85 додаткових стаціонарних пунктів щеплення для вакцинування неорганізованих груп населення.

Вакцинація від COVID-19 у Києві: що відомо

Процес вакцинації від COVID-19 у Києві розпочався 25 лютого вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield), наданою Міністерством охорони здоров’я.

Першим щеплення отримав завідувач відділенням інфекційної реанімації Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька