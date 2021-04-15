Ізраїль наразі вивчає пропозицію України.

Українська сторона запропонувала Ізраїлю провести в Україні третій етап випробувань розробленої ізраїльськими вченими вакцини від COVID-19 з подальшою можливістю її виробництва на території нашої держави.

Читайте такожВ одній з областей України вже 5 днів не щеплюють від COVID-19Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук на сторінка у Facebook

результатами візиту української делегації на чолі з віце-прем’єром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим та за участі керівника Офісу президента Андрія Єрмака й заступника керівника ОП Ігоря Жовкви до Ізраїлю.

За словами дипломата, спільними зусиллями була вирішена низка важливих для України питань, зокрема, щодо взаємодії у галузі торгівлі, інвестицій, медицини та у питанні подолання пандемії.

“У процесі переговорів стало відомо, що Ізраїль закінчує другий етап випробувань своєї вакцини від COVID-19 в середині літа. Українська сторона запропонувала третій етап випробувань провести в Україні з подальшою можливістю виробництва вакцини, зокрема й на наших потужностях”, - зауважив він.

За словами Корнійчука, Ізраїль наразі вивчає зазначену пропозицію та, як сподівається дипломат, вона буде сприйнята схвально.

“Вже чітко зрозуміло, що пандемія коронавірусної інфекції затягнеться не на один рік у світі. І виробництво вакцини, її доступність для наших громадян - питання дуже чутливе і важливе для нас. Окремо дякую Віктору Ляшко за плідний діалог з Міністерством охорони здоров‘я Ізраїлю”, - зауважив він.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров