Раніше стало відомо, що Данія має намір повністю відмовитися від вакцини для боротьби з коронавірусом компанії AstraZeneca.

Кілька країн Європейського союзу хочуть отримати додаткові дози вакцини Oxford/AstraZeneca від Данії, яка вирішила припинити застосування препарату.

Читайте такожУкраїнці висловилися про заборону російської вакцини в країніПро це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Литва, Естонія та Чехія зацікавлені отримати якомога більшу кількість доз від Данії.

Міністр охорони здоров'я Латвії Даніельс Павуц повідомив, що уряд зв'яжеться з Копенгагеном, щоб дізнатись, як подати заявку на вакцини.

Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек доручив послу Праги в Данії "негайно зв'язатися з владою Данії та оголосити про зацікавленість Чехії у придбанні всіх доз вакцини проти AstraZeneca".

Тим часом прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що в країні зараз менше "вакцин, ніж людей, які бажають вакцинуватися".

Що цьому передувало

Раніше стало відомо, що Данія має намір повністю відмовитися від вакцини для боротьби з коронавірусом компанії AstraZeneca.

Країна призупинила використання вакцини 11 березня після того, як 60-річна жінка померла від тромбозу після вакцинації.

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Автор: Людмила Жерновська