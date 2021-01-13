У компанії припускають, що це може відбутися на початку лютого, після реєстрації вакцини в Бразилії.

Представники групи фармацевтичних компаній «Лекхім» розповіли, коли в Україні може бути зареєстровано вакцину від COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції президент Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України, член колегії Міністерства охорони здоров’я, голова Наглядової ради групи фармацевтичних компаній «Лекхім» Валерій Печаєв зауважив: «Ми обрали компанію Sinovac… Ми домовилися про організацію виробництва двох вакцин: вакцини проти грипу і вакцини проти коронавірусу».

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Він зауважив, що в інактивованих вакцин «не зовсім така ефективність божевільна, але вони надійні, вони безпечні». «І це головний критерій, який був», - додав представник компанії.

Серед іншого, зазначив Печаєв, необхідна температура зберігання у 2,8 градусів «дозволяє нам використовувати її (вакцину – УНІАН) широко масштабно, в усіх куточках України».

Кандидат хімічних наук, директор Департаменту з розвитку групи фармацевтичних компаній «Лекхім» Михайло Ренський зазначив, що Sinovac проводила ряд досліджень своєї вакцини проти коронавірусу. «По доклінічній частині і по клінічній частині першої і другої фази вакцина показала високу безпеку, відсутність серйозних побічних реакцій… Дослідження першої і другої фази на здорових добровольцях в Китаї, на людях, показала високу імунну відповідь», - додав він.

Стосовно третьої фази досліджень, зазначив Ренський, для її проведення було обрано декілька країн, зокрема, Бразилію. Також дослідження проводяться в Туреччині, Чилі та Індонезії. «Чекаємо рішення по реєстрації вакцини в Бразилії», - сказав він.

Водночас Печаєв додав: «Ми узгодили з Міністерством охорони здоров’я те, якщо в Бразилії… буде зареєстровано препарат, чи приймуть наші? Так, ми отримали підтвердження, що при реєстрації в Бразилії Україна зареєструє цей продукт».

За його словами, в Бразилії «з 25 січня починається вакцинація вакциною Sinovac». «12 штатів, перший - Сан-Паоло. Вони повинні зареєструвати вакцину до 25 числа. І ми сподіваємося, що це буде реєстрація 18-19-го. Щойно реєструє Бразилія, моментально ми всі ці матеріали подаємо до ДЕС, наш Державний експертний центр, на реєстрацію. Я думаю, що ми повинні зареєструвати вакцину в Україні до 1 лютого. Ну, можливо, до 5-го там, подивимося як. На початку лютого вона має бути зареєстрована», - сказав Печаєв.

Вакцина від коронавірусу в Україні: що відомо

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. На січень 2021 року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на перекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року.

Договір щодо постачання на територію нашої держави підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ «Лекхім», яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні.

Перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

13 січня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у МОЗ при укладенні договору про постачання китайської вакцини проти коронавірусу компанії Sinovac заклало вимогу до її ефективності на рівні не менше 70%.

Також у березні очікується поставка в Україну першої партії з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози.

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Автор: Тетяна Поляковська