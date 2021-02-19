Документи на реєстрацію цієї вакцини від COVID-19 вже подані.

Контракт на постачання вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BionTech буде укладено після реєстрації препарату в Україні.

Читайте такожНовий штам коронавірусу з ПАР виявився заразнішим за звичайний - ВООЗЯк передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

Глава МЗС України зазначив, що президент Володимир Зеленський особисто розмовляв з виконавчим директором компанії Pfizer щодо постачання вакцини в Україну.

"Цього тижня Pfizer вже надіслав документацію для реєстрації вакцини в Міністерстві охорони здоров'я України. Зараз триває процес реєстрації. Щойно вона буде зареєстрована, одразу Pfizer передасть контракт для його обговорення і укладення, і контракт буде укладено", - сказав Кулеба.

Вакцина від коронавірусу для України

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин. Спочатку очікувалося, що ці дози вакцин в Україну будуть передані в середині лютого, аби розпочати в Україні процес вакцинації.

16 лютого стало відомо, що Pfizer подала документи на реєстрацію в Україні вакцини від COVID-19.

Забезпечити зберігання та транспортування вакцини Pfizer при надзвичайно низьких температурах Україні допоможуть США.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко