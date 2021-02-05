Уряд завершує консультації щодо перерозподілу частини надлишків, які отримав ЄС.

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька європейських країн погодилися на перепродаж Україні частини надлишків вакцини від COVID-19.

Про це вона розповіла у інтерв’ю ТСН.

Віце-прем’єр зазначила, що на сьогодні уряд завершує консультації щодо перерозподілу частини надлишків, які отримав ЄС.

"Є декілька країн ЄС, одна з них дуже дружня до нас, які погодилися на перепродаж в рамках цих надлишків частини вакцин. Україна їх купує. Але я також хотіла б подякувати і великій кількості країн ЄС, які не маючи таких надлишків все ж таки просували інтереси України, необхідність забезпечення доступу України до вакцин", - сказала Стефанішина.

Вона стверджує, що мова йде про понад 13 країн ЄС.

"Це великий знак солідарності. Я впевнена, що ця спільна робота дала результат", - повідомила Стефанішина.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня 2021 року в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до списку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджені поставки в Україну 117 тис.доз вакцин.

У період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

29 січня 2021 року Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла календарний план вакцинації населення в 2021 році.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН