Міністр охорони здоров'я поінформував главу МЗС про візит до Індії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив очікування, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов повернеться після візиту до Індії з позитивними результатами переговорів щодо постачання вакцини від коронавірусної інфекції.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"Степанов вчора мені зателефонував і поінформував про те, що він летить до Індії. Я запропонував йому допомогу нашого посольства, тому, якщо у нього виникне будь-яка потреба у підтримці з боку Посольства України в Індії, то ми, дипломати, готові цю допомогу оперативно додати, але я скажу вам відверто, що якихось деталей його програми я не знаю", - сказав Кулеба.

Глава МЗС побажав очільнику МОЗ успішного візиту і "повернення додому з вакцинами".

Візит Степанова до Індії

Степанов вилетів в Пуне (Індія) для прямих переговорів з виробником вакцин Serum Institute of India щодо поставки додаткових обсягів вакцин від коронавірусу Oxford/AstraZeneca та NovaVax в 2021-2022 році.

Глава МОЗ зазначив, що відправку першої партії вакцин проконтролює на місці.

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Автор: Віталій Саєнко