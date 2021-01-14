8 січня Україна відправила Глобальному альянсу з вакцин та імунізації підтвердження про готовність прийняти вакцину, яка вимагає зберігання при наднизьких температурах.

Україна в лютому отримає вакцину від COVID-19, і це може бути Pfizer.

Про це сказав в інтерв'ю LB.ua головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, вже в лютому в рамках ініціативи COVAX Україна може отримати мРНК-вакцину від коронавірусу, яка вимагає зберігання від -20 до -80 градусів.

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Ляшко повідомив, що 6 січня Україна отримала лист від Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) з проханням підтвердити, що держава спроможна прийняти вакцину, оскільки COVAX готовий уже найближчим часом доставити нам 100 тис. доз, яких буде достатньо для 50 тис. людей. 8 січня Україна відправила підтвердження готовності прийняти таку вакцину. Препаратом може бути розробка німецької та американської компаній Pfizer/BioNTech.

"Або Moderna, ще точно невідомо. Але швидше Pfizer, оскільки COVAХ працює з вакцинами, в яких є дозвіл від ВООЗ на екстрене використання. А єдина мРНК-вакцина, що отримала такий дозвіл, це Pfizer", - сказав Ляшко.

Заступник голови МОЗ зазначив, що в рамках COVAX будуть надходити й інші продукти. Раніше заявлялося, що ця ініціатива дозволить поставку в Україну препарату AstraZeneca, дослідження якого показали нижчу ефективність, ніж Pfizer (у середньому 70%, але залежно від дози може становити 62 та 90 відсотків).

"У лютому з’явиться вакцина і розпочнеться перший етап вакцинації. Буде створено 375 мобільних бригад, які будуть проводити щеплення. Вже 15 січня в нас буде поіменний список. Зараз працюємо з Національною службою здоров’я України та з Мінфіном, щоб оплачувати кожен укол. Знаємо попередній тариф, знаємо, як в електронній системі охорони здоров’я буде обліковуватись кожен провакцинований, яка після цього буде оплата, яка додаткова мотивація для бригади", - запевнив Ляшко.

Зазначається, що офіційної заявки на реєстрацію мРНК-вакцини в Україні ще немає. Але з усіма виробниками ведуться перемовини про реєстрацію.

Він також додав, що Україна нічим не ризикує у випадку з закупленою в Китаї вакциною від компанії Sinovac, ефективність якої дослідження в Бразилії показали на рівні 50,38%. Україна погодилася закупити цей препарат за умови ефективності від 70%.

Вакцина для України: що відомо

Раніше у МОЗ очікували, що поставка першої партії з 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX відбудеться в березні. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

22 грудня 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу. На січень 2021 року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

8 січня глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров’я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

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Автор: Інна Андаліцька