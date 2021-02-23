Навіть один укол дасть колишнім пацієнтам більший захист від коронавірусу, ніж дві дози тим, хто ніколи не був заражений.

Нові дослідження показали, що навіть одна доза може радикально посилити рівень антитіл проти коронавірусу в організмі людей, які вже були заражені й одужали.

Про це пише New York Times, додаючи, що в тільки в США приблизно 30 мільйонів людей перехворіли на COVID-19. І це без врахування тих, кому так ніколи й не робили тест і не ставили діагноз. Чи повинні всі ці люди, які заразилися коронавірусом й одужали, робити щеплення? Два нових дослідження дійшли висновку, що так.

Однак, вчені вважають, що колишнім пацієнтам вистачить і однієї дози вакцини, щоб посилити імунітет й захиститися від коронавірусу, а також деяких інших інфекцій. Висновки нових досліджень співпадають з тими, до яких дійшли інші дослідники кілька тижнів тому. Імунна реакція на природне зараження коронавірусом може бути дуже різноманітною. У більшості людей з'являється досить високий рівень антитіл, які здатні захищати від COVID-19 впродовж багатьох місяців.

Читайте такожВ Україну прибула перша партія вакцин проти COVID-19 від AstraZeneca (фото, відео)Але у випадках, коли хвороба проходить з м'якими симптомами або взагалі без них, антитіл так мало, що дуже скоро їх не вдається виявити. За словами імунолога з Університету Торонто Дженніфер Гоммермен, вакцини "вирівнюють ситуацію". Тому робити щеплення все ж варто всім. New York Times пише про нове дослідження, в ході якого були проаналізовані зразки крові людей, які вже хворіли на COVID-19. Дані свідчили про те, що їхнього природного імунітету буде не достатньо, щоб захиститися від матованої версії коронавірусу B.1.351, яку виявили в ПАР.

Але одна доза вакцини від Pfizer-BioNTech або від Moderna радикально змінює картинку. За словами імунолога з Центру дослідження раку імені Фреда Хатчінсона в Сієтлі Ендрю МакГіра, кількість антитіл після такого уколу збільшується в тисячу разів. Відбувається "потужне посилення" імунітету.

Повторно взяті зразки крові добровольців показали, що їхні антитіла тепер були здатні нейтралізувати не лише африканський штам B.1.351, а й інший коронавірус, який спричинив епідемію SARS в 2003 році.

Більше того, антитіла давали кращий захист, ніж був у людей, які ніколи не хворіли на COVID-19 і отримали дві дози вакцини. New York Times також нагадує, що попередні дослідження виявили, що ефективність вакцин Pfizer-BioNTech і Moderna в 5 разів менш ефективна проти мутованої версії коронавірусу з ПАР.

Читайте такожВ Ізраїлі підвели перші підсумки вакцинації від COVID-19: захворюваність впала на 95%Видання пояснює, що в дослідженні, проведеному в Сієтлі, взяли участь 10 добровольців, які за кілька місяців до того одужали від COVID-19. Сім з них отримали дозу вакцини Pfizer-BioNTech, а ще троє - препарат від Moderna. Через три тижні після вакцинації у них взяли кров на аналіз. Вчені зафіксували велике збільшення кількості антитіл у порівнянні з тим рівнем, який був до вакцинації. Доктор МакГір зауважив, що поки не відомо, як довго таке посилення імунітету буде зберігатися. Однак, він також підмітив, що окрім антитіл після вакцинації зростала й кількість імунних клітин, які запам’ятовують коронавірус.

"Цілком очевидно, що ми таким чином посилюємо той імунітет, який вже був", - сказав МакГір.

В іншому дослідженні вчені з Університету Нью-Йорка виявили, що люди, які роблять щеплення після одужання від COVID-19, майже не отримують жодної користі від другої дози. Такий ефект спостерігався і у випадках вакцинації від деяких інших вірусів. В цьому дослідженні взяли участь люди, які заразилися коронавірусом 8-9 місяців до вакцинації. Перша доза збільшила кількість антитіл в їхньому організмі в сотні й тисячі раз. Але після другого уколу рівень антитіл лишився незмінним.

"Це справжній доказ сили імунної пам'яті, завдяки якій одна доза викликає потужне посилення", - сказав директор Центру вакцин Університету Нью-Йорка Марк Малліган.

Читайте такожNature: Вакцина AstraZeneca ефективна на 81% за однієї умовиВчені допускають, що під час масової вакцинації людей, які вже хворіли на COVID-19, рівень посилення імунітету може відрізнятися від зафіксованого під час дослідження. Однак, на думку імунолога Флоріана Краммера, це все одно доводить, що колишнім пацієнтам вистачить і одного уколу.

Доктор Краммер очолив інше дослідження, яке виявило, що люди, які вже перехворіли, важче проходять вакцинацію. І в них частіше виникають побічні ефекти, ніж у тих, хто ніколи не контактував з коронавірусом.

Вакцина для України: що відомо

21 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що перші 500 тис. доз вакцини AstraZeneca вже везуть з Індії в Україну. За його словами, зараз вакцина транспортується до Мумбаї, потім - вантажним літаком із зупинкою в Стамбулі - днями прибуде в Київ.

Вакцинацію в Україні планували розпочати з середини лютого. Під час першого етапу планують робити щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцину виробництва Pfizer/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцини.

Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer/BionTech.

Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford у межах глобальної ініціативи COVAX. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

Нині в Україні розпочався процес реєстрації вакцин від COVID-19 від Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac Biotech.

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Переклад: Лесь Димань