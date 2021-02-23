Нові дослідження показали, що навіть одна доза може радикально посилити рівень антитіл проти коронавірусу в організмі людей, які вже були заражені й одужали.
Про це пише New York Times, додаючи, що в тільки в США приблизно 30 мільйонів людей перехворіли на COVID-19. І це без врахування тих, кому так ніколи й не робили тест і не ставили діагноз. Чи повинні всі ці люди, які заразилися коронавірусом й одужали, робити щеплення? Два нових дослідження дійшли висновку, що так.
Однак, вчені вважають, що колишнім пацієнтам вистачить і однієї дози вакцини, щоб посилити імунітет й захиститися від коронавірусу, а також деяких інших інфекцій. Висновки нових досліджень співпадають з тими, до яких дійшли інші дослідники кілька тижнів тому. Імунна реакція на природне зараження коронавірусом може бути дуже різноманітною. У більшості людей з'являється досить високий рівень антитіл, які здатні захищати від COVID-19 впродовж багатьох місяців.
Читайте такожВ Україну прибула перша партія вакцин проти COVID-19 від AstraZeneca (фото, відео)Але у випадках, коли хвороба проходить з м'якими симптомами або взагалі без них, антитіл так мало, що дуже скоро їх не вдається виявити. За словами імунолога з Університету Торонто Дженніфер Гоммермен, вакцини "вирівнюють ситуацію". Тому робити щеплення все ж варто всім. New York Times пише про нове дослідження, в ході якого були проаналізовані зразки крові людей, які вже хворіли на COVID-19. Дані свідчили про те, що їхнього природного імунітету буде не достатньо, щоб захиститися від матованої версії коронавірусу B.1.351, яку виявили в ПАР.
Але одна доза вакцини від Pfizer-BioNTech або від Moderna радикально змінює картинку. За словами імунолога з Центру дослідження раку імені Фреда Хатчінсона в Сієтлі Ендрю МакГіра, кількість антитіл після такого уколу збільшується в тисячу разів. Відбувається "потужне посилення" імунітету.
Повторно взяті зразки крові добровольців показали, що їхні антитіла тепер були здатні нейтралізувати не лише африканський штам B.1.351, а й інший коронавірус, який спричинив епідемію SARS в 2003 році.
Більше того, антитіла давали кращий захист, ніж був у людей, які ніколи не хворіли на COVID-19 і отримали дві дози вакцини. New York Times також нагадує, що попередні дослідження виявили, що ефективність вакцин Pfizer-BioNTech і Moderna в 5 разів менш ефективна проти мутованої версії коронавірусу з ПАР.
Читайте такожВ Ізраїлі підвели перші підсумки вакцинації від COVID-19: захворюваність впала на 95%Видання пояснює, що в дослідженні, проведеному в Сієтлі, взяли участь 10 добровольців, які за кілька місяців до того одужали від COVID-19. Сім з них отримали дозу вакцини Pfizer-BioNTech, а ще троє - препарат від Moderna. Через три тижні після вакцинації у них взяли кров на аналіз. Вчені зафіксували велике збільшення кількості антитіл у порівнянні з тим рівнем, який був до вакцинації. Доктор МакГір зауважив, що поки не відомо, як довго таке посилення імунітету буде зберігатися. Однак, він також підмітив, що окрім антитіл після вакцинації зростала й кількість імунних клітин, які запам’ятовують коронавірус.
"Цілком очевидно, що ми таким чином посилюємо той імунітет, який вже був", - сказав МакГір.
В іншому дослідженні вчені з Університету Нью-Йорка виявили, що люди, які роблять щеплення після одужання від COVID-19, майже не отримують жодної користі від другої дози. Такий ефект спостерігався і у випадках вакцинації від деяких інших вірусів. В цьому дослідженні взяли участь люди, які заразилися коронавірусом 8-9 місяців до вакцинації. Перша доза збільшила кількість антитіл в їхньому організмі в сотні й тисячі раз. Але після другого уколу рівень антитіл лишився незмінним.
"Це справжній доказ сили імунної пам'яті, завдяки якій одна доза викликає потужне посилення", - сказав директор Центру вакцин Університету Нью-Йорка Марк Малліган.
Читайте такожNature: Вакцина AstraZeneca ефективна на 81% за однієї умовиВчені допускають, що під час масової вакцинації людей, які вже хворіли на COVID-19, рівень посилення імунітету може відрізнятися від зафіксованого під час дослідження. Однак, на думку імунолога Флоріана Краммера, це все одно доводить, що колишнім пацієнтам вистачить і одного уколу.
Доктор Краммер очолив інше дослідження, яке виявило, що люди, які вже перехворіли, важче проходять вакцинацію. І в них частіше виникають побічні ефекти, ніж у тих, хто ніколи не контактував з коронавірусом.
Вакцина для України: що відомо
- 21 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що перші 500 тис. доз вакцини AstraZeneca вже везуть з Індії в Україну. За його словами, зараз вакцина транспортується до Мумбаї, потім - вантажним літаком із зупинкою в Стамбулі - днями прибуде в Київ.
- Вакцинацію в Україні планували розпочати з середини лютого. Під час першого етапу планують робити щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.
- 30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцину виробництва Pfizer/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцини.
- Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer/BionTech.
- Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford у межах глобальної ініціативи COVAX. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.
- Нині в Україні розпочався процес реєстрації вакцин від COVID-19 від Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac Biotech.
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