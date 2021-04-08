Чоловік пояснив, що у лікарні були залишки вакцини, які могли зіпсуватися.

У німецькому місті Галле міська рада призупинила повноваження мера, який позачергово вакцинувався від COVID-19.

Читайте такожМОЗ оприлюднило нові дані про побічні ефекти від вакцини CovishieldПро це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Бернд Віганд вакцинувався на початку року разом з 28 іншими місцевими політиками.

Він пояснив, що у лікарні виявили залишки вакцини, які могли зіпсуватися. Він був у списку високопоставлених людей, тому йому запропонували зробити щеплення.

Рішення про тимчасову зупинку його повноважень було прийнято 34 голосами проти 13. Прокуратура Галле проводить розслідування щодо привласнення ним вакцини.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська