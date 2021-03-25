Міністерство охорони здоров'я Канади опублікувало зміни на етикетці і в інструкції до вакцини AstraZeneca від COVID-19, додавши в них попередження про виникнення тромбів.
Про це йдеться в повідомленні відомства.
Як повідомляється, Міністерство охорони здоров'я Канади оновило опис продукту - або етикетку - для вакцин AstraZeneca COVISHIELD, щоб надати інформацію про дуже рідкісні повідомлення щодо тромбів, пов'язаних з низьким рівнем тромбоцитів (тромбоцитопенією) після імунізації вакциною AstraZeneca.
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Після повідомлень про ці дуже рідкісні небажані явища в Європі МОЗ Канади тісно співпрацювало з європейськими органами для аналізу доказів і оновило етикетку вакцини. Департамент також випустив керівництво щодо потенційних симптомів, які необхідно контролювати.
Міністерство охорони здоров'я Канади запевнило канадців, що вакцина AstraZeneca від COVID-19 як і раніше безпечна та ефективна для захисту від коронавірусу, і закликало людей пройти імунізацію будь-якої з вакцин, дозволених в Канаді.
Як повідомляється, в Міністерстві охорони здоров'я Канади на сьогодні не зафіксовано жодного подібного випадку.
"Незначні і тимчасові побічні ефекти, такі як головний біль, лихоманка, втома або біль в місці ін'єкції, є звичайним явищем після всіх щеплень. Люди повинні звернутися за медичною допомогою, якщо у них з'являться які-небудь нові симптоми або симптоми, що погіршуються", - йдеться в повідомленні.
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