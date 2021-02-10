Попередня правова кваліфікація: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань при закупівлі китайської вакцини від COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech.

Про це йдеться в повідомленні Ради громадського контролю НАБУ.

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«3 лютого НАБУ розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань при закупівлі китайської вакцини компанії Sinovac Biotech по $17,85 за дозу за допомогою приватної фірми-посередника», - вказують у РГК.

«Цей випадок набув широкого розголосу у ЗМІ, оскільки спочатку ДП «Медичні закупівлі» розпочало перемовини щодо закупівлі вакцини з орієнтовною вартістю близько $3 і знаходилось на фінальному етапі процесу. Проте згодом міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ручному режимі зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оприлюднена ціна закупівлі 1 дози вакцини стала чи не найвищою у світі, а її «загальна ефективність» під час останнього етапу тестувань у Бразилії показала лише 50,38%.

Саме тому Рада громадського контролю звернулась до НАБУ із відповідною заявою і наразі вітає початок досудового розслідування.

Попередня правова кваліфікація: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

РБК-Україна уточнює з посиланням на джерела у правоохоронних органах, що фігурантів справи ще немає, провадження відкрили недавно.

"Досліджуються факти можливого зловживання службовим становищем з боку керівництва МОЗ при закупівлі вакцини "Sinovac". Підозр поки що немає, справу відкрито на початку лютого", - повідомив співрозмовник РБК.

Закупівля вакцини від коронавірусу: деталі

30 грудня Україна підписала контракт про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу. На січень 2021 року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року.

Договір щодо постачання на територію нашої держави підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ «Лекхім», яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

13 січня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у МОЗ при укладенні договору про постачання китайської вакцини проти коронавірусу компанії Sinovac заклало вимогу до її ефективності на рівні не менше 70%.

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Автор: Костянтин Гончаров