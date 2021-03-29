104-річна жителька Бухареста отримала другу дозу вакцини проти COVID-19 від Pfizer/BioNtech.
Читайте такожУкраїнці від коронавірусу лікуються ветеринарним препаратом: лікар розповіла про небезпекуПро це пише Realitatea PLUS.
Зої Балтаг прийшла до центру вакцинації у супроводі племінниці та правнука.
Вона розповіла журналістам, що секрет довголіття - це суворий графік, родинне розуміння і скромний спосіб життя.
Вакцинуватися її переконала племінниця, яка є лікарем за фахом. Жінка зізналася, що у неї не було побічних ефектів після першої дози.
"Ні, у мене нічого не було. Я навіть не відчуваю, що отримала вакцину!" - відзначила вона.
Представники мерії вручили їй нагороду "за мужність протистояти пандемії шляхом вакцинації, подаючи таким чином приклад молодим поколінням".
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