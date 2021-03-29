Зої Балтаг прийшла до центру вакцинації у супроводі племінниці та правнука.

104-річна жителька Бухареста отримала другу дозу вакцини проти COVID-19 від Pfizer/BioNtech.

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Зої Балтаг прийшла до центру вакцинації у супроводі племінниці та правнука.

Вона розповіла журналістам, що секрет довголіття - це суворий графік, родинне розуміння і скромний спосіб життя.

Вакцинуватися її переконала племінниця, яка є лікарем за фахом. Жінка зізналася, що у неї не було побічних ефектів після першої дози.

"Ні, у мене нічого не було. Я навіть не відчуваю, що отримала вакцину!" - відзначила вона.

Представники мерії вручили їй нагороду "за мужність протистояти пандемії шляхом вакцинації, подаючи таким чином приклад молодим поколінням".

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Автор: Людмила Жерновська