Американська біотехнологічна компанія Novavax повідомила, що за підсумками третьої фази клінічних випробувань ефективність вакцини склала 89,3%.
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"Novavax, біотехнологічна компанія, що розробляє вакцини наступного покоління від серйозних інфекційних хвороб, сьогодні оголосила, що NVX-CoV2373, кандидат на вакцину проти COVID-19, за підсумками третьої фази клінічних випробувань, що проводяться у Великобританії, показала ефективність 89,3%", - йдеться в повідомленні розробника, передає kommersant.
Вакцина від Novavax вимагає більш простих умов перевезення і зберігання, ніж вакцина від Pfizer. Вакцина від Pfizer вимагає зберігання при температурі нижче -70°С, а в холодильнику при температурі 1-6°С може зберігатися тільки добу, вакцина від Novavax може постійно зберігатися при температурі 2-8°С. У липні 2020 року уряд США виділив Novavax $1,6 млрд на розробку вакцини.
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