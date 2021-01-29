Вакцина від Novavax вимагає більш простих умов перевезення і зберігання, ніж вакцина від Pfizer.

Американська біотехнологічна компанія Novavax повідомила, що за підсумками третьої фази клінічних випробувань ефективність вакцини склала 89,3%.

Читайте такожЄврокомісія завершила попередні перемовини щодо ще однієї вакцини проти COVID-19У випробуваннях брало участь понад 15 тис. осіб від 18 до 84 років, 27% з них були старші 65 років.

"Novavax, біотехнологічна компанія, що розробляє вакцини наступного покоління від серйозних інфекційних хвороб, сьогодні оголосила, що NVX-CoV2373, кандидат на вакцину проти COVID-19, за підсумками третьої фази клінічних випробувань, що проводяться у Великобританії, показала ефективність 89,3%", - йдеться в повідомленні розробника, передає kommersant.

Вакцина від Novavax вимагає більш простих умов перевезення і зберігання, ніж вакцина від Pfizer. Вакцина від Pfizer вимагає зберігання при температурі нижче -70°С, а в холодильнику при температурі 1-6°С може зберігатися тільки добу, вакцина від Novavax може постійно зберігатися при температурі 2-8°С. У липні 2020 року уряд США виділив Novavax $1,6 млрд на розробку вакцини.

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Автор: УНІАН