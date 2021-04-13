У МОЗ наголосили, що вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад.

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило склад вакцин від COVID-19, які вже використовуються в Україні або надійдуть найближчим часом.

Про це йдеться в інфографіці на сторінці МОЗ у Facebook.

Читайте такожУкраїна днями може отримати першу партію вакцини Pfizer

Вказується, що склад вакцин залежить від технології, що використовувалася для їх розробки.

В Україні для застосування зареєстровано вакцини Covieshield/AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Зараз вже використовують індійську Covieshield/AstraZeneca і очікують на таку ж вакцину південнокорейського виробника SK Bioscience.

У міністерстві зазначили, що вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад.

Також у МОЗ наголосили на важливості знання складу, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення.

"Якщо ви маєте підозру, що у вас може бути алергічна реакція, обов’язково зверніться до вашого сімейного лікаря чи терапевта найближчої лікарні", - додали у відомстві.

Склад вакцини AstraZenecа

Вакцина AstraZenecа складається з активної речовини - модифікованого аденовірусу, що містить у собі специфічний білок коронавірусу, який викликає імунну відповідь, та низки допоміжних речовин. Серед них: L-гістидин або L-гістидин гідрохлорид моногідрат - амінокислота, яка покращує обмін речовин в організмі; динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти (EDTA) - використовується для стабілізації вакцини; магнію хлорид - також є стабілізатором вакцини; етанол - стабілізує активний інгредієнт вакцини; полісорбат 80 - емульгатор, який зв'язує складники вакцини; натрію хлорид - є розчинником і корегує сольовий баланс вакцини; сахароза - запобігає замерзанню та стабілізує вакцину; вода для ін'єкцій

Склад вакцини Sinovac

Вакцина Sinovac: активна речовина - інактивований вірус SARS-CoV-2. Допоміжні речовини: гідроокис алюмінію - пришвидшує та підсилює дію активного компонента; гідрофосфат натрію 12-водний та гідрофосфат натрію моногідрат - буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб її кислотний рівень збігався з рівнем людського тіла; натрію хлорид - є розчинником і корегує сольовий баланс вакцини.

Склад вакцини Pfizer-BioNTech

Вакцина Pfizer-BioNTech: активна речовина - мРНК - молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування імунної відповіді.

Допоміжні речовини: ALC-0315, ALC-0159 і холестерол - ліпідні частинки, які формують захисний бар'єр для активного інгредієнта і забезпечують його доставку у клітини; DSPC - фосфоліпід, який стабілізує ліпідний бішар і пришвидшує вивільнення активного компонента, а тому підсилює його дію; дигідрат фосфату натрію та дигідрат фосфату калію - буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла; натрію хлорид та калію хлорид - розчинники, коригують сольовий баланс вакцини; сахароза - запобігає замерзанню та стабілізує вакцину; вода для ін'єкцій.

Вакцинування від коронавірусу в Україні

В Україні для застосування зареєстровано вакцини американської компанії Pfizer, CoviShield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації препаратом CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина повинна була пройти лабораторний контроль, який тривав до 10 квітня. Після цього партію вакцини направили до держпідприємства ”Медичні закупівлі”, яке повинно доставити її в регіони.

12 квітня Степанов повідомив, що вакцину CoronaVac почали доставляти у регіони України.

13 квітня Степанов сказав, що цього тижня Україна повинна отримати першу партію вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 американської компанії Pfizer.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров