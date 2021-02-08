ПАР вже отримала від AstraZeneca партію в 1 млн доз вакцин. Плани почати вакцинацію в країні в середині лютого залишаться в силі, але без вакцин цього виробника.

ПАР призупинила плани почати вакцинацію від коронавірусу вакциною виробництва компанії AstraZeneca і Оксфордського університету.

Читайте такожВакцина AstraZeneca менш ефективна проти штаму коронавірусу з ПАР-дослідженняПро це повідомив глава МОЗ країни Звели Мкхізе. Рішення було прийнято після того, як вчені Вітватерсрандського університету в Йоганнесбурзі повідомили про низьку ефективність препарату в запобіганні коронавірусу середньої тяжкості в разі зараження південноафриканським варіантом.

"Вакцина AstraZeneca показувала ефективність проти початкового штаму, але не проти варіанту (виявленого в ПАР. — ред.). Ми вирішили тимчасово зупинити поширення вакцини... ще належить багато роботи", - сказав Мкхізе під час прес-конференції.

ПАР вже отримала від AstraZeneca партію в 1 млн доз вакцин. Мкхізе сказав, що плани почати вакцинацію в країні в середині лютого залишаться в силі, але без вакцин від AstraZeneca. «З наступного тижня і протягом наступних чотирьох тижнів ми очікуємо вакцини від Johnson & Johnson, вакцини від Pfizer. Працівникам охорони здоров'я будуть доступні ці вакцини", - передає Reuters слова Мкхізе. Він додав, що МОЗ притримає вакцини AstraZeneca до роз'яснення з боку вчених, передає kommersant.

Висновки з нерецензованого дослідження були опубліковані в газеті Financial Times напередодні. Очікується, що повний текст дослідження буде опублікований в понеділок. AstraZeneca підтвердила висновки вчених, але заявила, що впевнена в ефективності своєї розробки в запобіганні важких випадків COVID-19.

Вакцина від коронавірусу

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Автор: УНІАН