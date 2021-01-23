Відповідний контракт компанія підписала з ВООЗ у межах ініціативи COVAX.

Американська компанія Pfizer зобов’язалась надати цього року до 40 млн доз своєї вакцини від коронавірусу для бідних країн та держав із середнім рівнем доходів.

Відповідний контракт компанія підписала з ВООЗ у межах ініціативи COVAX, повідомляє ТСН з посиланням на Associated Press.

Pfizer та її партнер BioNTech нададуть вакцину глобальної ініціативі COVAX, що забезпечує рівний доступ розподілу вакцин, за некомерційною ціною для 92 країн.

"Ми підтримуємо місію COVAX і пишаємося тим, що працюємо разом, щоб країни, які розвиваються, мали такий самий доступ, як і решта країн. Це на крок наблизить нас до припинення глобальної пандемії", - заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.

Pfizer та BioNTech заявили, що також допоможуть системам охорони здоров'я країн впоратися зі зберіганням вакцини, яка повинна перебувати у холоді.

Pfizer не назвала ціну контракту з COVAX. Дози вакцин мають постачатися протягом 2021 року, починаючи з кінця березня.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: УНІАН