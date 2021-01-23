Pfizer надасть 40 млн доз COVID-вакцин бідним країнам / фото REUTERS

Американська компанія Pfizer зобов’язалась надати цього року до 40 млн доз своєї вакцини від коронавірусу для бідних країн та держав із середнім рівнем доходів. 

Відповідний контракт компанія підписала з ВООЗ у межах ініціативи COVAX, повідомляє ТСН з посиланням на Associated Press.

Pfizer та її партнер BioNTech нададуть вакцину глобальної ініціативі COVAX, що забезпечує рівний доступ розподілу вакцин, за некомерційною ціною для 92 країн.

"Ми підтримуємо місію COVAX і пишаємося тим, що працюємо разом, щоб країни, які розвиваються, мали такий самий доступ, як і решта країн. Це на крок наблизить нас до припинення глобальної пандемії", - заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.

Pfizer та BioNTech заявили, що також допоможуть системам охорони здоров'я країн впоратися зі зберіганням вакцини, яка повинна перебувати у холоді. 

Pfizer не назвала ціну контракту з COVAX. Дози вакцин мають постачатися протягом 2021 року, починаючи з кінця березня.

Читайте такожThe Guardian: В Британії дали прогноз, коли щеплення вплинуть на пандемію COVID-19

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

  • Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.
  • У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.
  • 24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.
  • 30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.
  • 8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.
  • 13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.
  • За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН