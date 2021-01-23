Американська компанія Pfizer зобов’язалась надати цього року до 40 млн доз своєї вакцини від коронавірусу для бідних країн та держав із середнім рівнем доходів.
Відповідний контракт компанія підписала з ВООЗ у межах ініціативи COVAX, повідомляє ТСН з посиланням на Associated Press.
Pfizer та її партнер BioNTech нададуть вакцину глобальної ініціативі COVAX, що забезпечує рівний доступ розподілу вакцин, за некомерційною ціною для 92 країн.
"Ми підтримуємо місію COVAX і пишаємося тим, що працюємо разом, щоб країни, які розвиваються, мали такий самий доступ, як і решта країн. Це на крок наблизить нас до припинення глобальної пандемії", - заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.
Pfizer та BioNTech заявили, що також допоможуть системам охорони здоров'я країн впоратися зі зберіганням вакцини, яка повинна перебувати у холоді.
Pfizer не назвала ціну контракту з COVAX. Дози вакцин мають постачатися протягом 2021 року, починаючи з кінця березня.
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Вакцинація від коронавірусу: що відомо
- Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.
- У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.
- 24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.
- 30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.
- 8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.
- 13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.
- За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.
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