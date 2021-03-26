Загалом у випробуваннях на різних фазах візьме участь 4,5 тис. дітей із США та Європи.

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech почали тестувати свою вакцину від COVID-19 на дітях молодше 12 років.

Читайте такожPfizer почала випробування таблеток від коронавірусу Як повідомляє компанія у своєму Твіттері, в цілому в першій фазі клінічних випробувань візьмуть участь 144 дитини у віці від 6 місяців до 11 років, дітям різних вікових груп будуть вколювати різні дози вакцини - 10, 20 або 30 мкг.

Загалом у випробуваннях на різних фазах візьме участь 4,5 тис. дітей із США та Європи. Результати цих клінічних випробувань повинні бути готові до другого півріччя.

Pfizer раніше почала тестування своєї вакцини на підлітках 12-15 років, в цьому випробуванні бере участь 2,3 тис. осіб. Перші результати цього тестування повинні бути представлені в найближчі тижні, передає kommersant.

Тестування вакцин від COVID-19 на дітях і підлітках вже почали інші компанії-Moderna і AstraZeneca, скоро до них повинна приєднатися Johnson & Johnson.

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Автор: Ірина Погоріла