З тих, кому зробили щеплення, ніхто не захворів. У групі, якій вкололи плацебо, захворіли 18 осіб.

Компанії Pfizer і BioNTech заявили про 100-відсоткову ефективність своєї вакцини від коронавірусу для дітей у віці від 12 до 15 років.

Читайте такожВакцина від коронавірусу AstraZeneca перейменована в VaxzevriaЯк передає ТСН з посиланням на CNBC, в дослідженні брали участь 2260 дітей з США. З тих, кому зробили щеплення, ніхто не захворів. У групі, якій вкололи плацебо, захворіли 18 осіб.

Компанія заявила, що вакцина викликала "стійку" реакцію антитіл у дітей, що перевищує показники попереднього випробування серед осіб у віці 16-25 років.

Вакцинація дітей має вирішальне значення для припинення пандемії, вважають представники органів охорони здоров'я та інфекціоністи. Експерти заявляють, що країна навряд чи зможе досягти колективного імунітету, якщо певна вікова категорія, наприклад діти, не буде вакцинована.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла сподівається, що діти та підлітки зможуть отримати щеплення до початку нового навчального року.

Препарат Pfizer в США вже дозволено вводити людям, старше 16 років.

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Автор: Ірина Погоріла