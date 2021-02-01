Для людей похилого віку передбачені препарати Pfizer і BioNTech, Moderna.

У Польщі вирішили не вакцинувати людей похилого віку препаратом від коронавірусу британо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca.

Читайте такожВ Польщу доставили другу партію вакцини ModernaПро це повідомляє ТСН з посиланням на RMF 24.

В медичній комісії під керівництвом прем'єр-міністра вирішили, що для них будуть передбачені препарати американо-німецького виробництва Pfizer і BioNTech, а також американська вакцина Moderna. Віковий поріг для AstraZeneca може бути 55 або 60 років.

Вакцину AstraZeneca схвалило Європейське агентство з лікарських засобів для людей старше 18 років, хоча вона і була протестована на невеликій групі людей похилого віку. Препаратом планують, наприклад, прищепити вчителів або військовослужбовців відповідного віку.

Британо-шведська компанія почне поставки до Польщі 9 лютого. До кінця першого кварталу цього року планується отримання 1,5 млн доз вакцини.

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Автор: УНІАН