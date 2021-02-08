Крім того, глава Матті Маасікас наголошує на важливості підготовки установ, які будуть проводити всезагальну вакцинацію.

Глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявляє, що українській владі треба докласти багато зусиль для зміцнення довіри населення до вакцинації від коронавірусної хвороби.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Маасікас повідомив під час онлайн виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

Посол ЄС зазначив, що ніхто не міг би подумати, що вакцина від коронавірусу з'явиться за 10 місяців, оскільки раніше на створення нових вакцин могло знадобитися до 10 років.

У цьому зв'язку, на його переконання, довіра суспільства до політичних інституцій і медіа є дуже важливою.

"Особливо для того, аби пояснити непопулярні заходи сьогодні, коли ми починаємо розгортати вакцинацію і кампанію вакцинації по усьому Євросоюзу. Інформація, дезінформація, фейкові новини розповсюджуються дуже швидко, і якщо люди перестануть усьому довіряти, вони почнуть вірити у будь-що. І вже було доведено, що країни з кращими урядами, кращим врядуванням, і там, де довіра до інституцій існує, - краще реагували на такі виклики", - зауважив Маасікас.

За його словами, в останні роки Україна характеризувалася досить низьким рівнем вакцинування від різних хвороб.

"І це також є індикатором браку довіри, тобто з тим, щоби вакцинувати достатню кількість людей у вашій країні, безумовно, потрібно буде потрудитися і неабияк попрацювати керівникам країни", - наголосив посол ЄС.

Також він відзначив важливість реалізації амбітних реформ, спрямованих на забезпечення прозорих процедур у державних закупівлях медичних препаратів, а також на розбудову установ, які зможуть долучитися до всеохоплюючої вакцинації.

"Є дуже багато партнерів, готових допомагати Україні, і я заявлю, що ми вам готові допомагати. І громадське здоров'я - це одна з основних сфер в рамках угоди про асоціацію України з Європейським Союзом", - сказав Маасікас.

При цьому, говорячи про досвід Євросоюзу, він підкреслив, що затвердити вакцину для використання - це одна справа, але створити довіру до вакцини - це інша справа.

"Вакцинування має сенс тільки тоді, коли у суспільстві буде достатньо високий відсоток тих, кого було вакциновано. І це, скажімо, не те, що ми можемо впровадити на волонтерській основі, а можемо змусити людей зробити. І над цим треба працювати різними шляхами", - додав глава представництва ЄС в Україні.

"Повертаючись до питання довіри населення до вакцинації, у 1950-х роках, коли розпочалася вакцинація проти поліомієліту, то в неї не всі вірили. І король рок-н-ролу Елвіс Преслі провакцинувався у прямому ефірі... І тоді просто популярність вакцини зросла одразу вдвічі. І я вважаю, що це був дуже позитивний приклад, і нам потрібний такий подібний", - резюмував Маасікас.

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Автор: Віталій Саєнко