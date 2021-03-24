За словами Радуцького, причиною цього стала інформаційна кампанія, розгорнута проти цієї вакцини в Україні.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький заявив, що постачання наступної партії вакцини від коронавірусу CoviShield (AstraZeneca) до України може бути відкладено на певний термін.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Постачання наступної партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) до України може бути відкладено на певний термін», - написав він.

За словами Радуцького, причиною цього стала інформаційна кампанія, розгорнута проти цієї вакцини в Україні.

Парламентарій відзначив, що МЗС отримало лист від посольства Індії, у якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв стосовно Індії як виробника медичних препаратів та вакцини AstraZeneca (CoviShield), що постачається до України.

«Індійська сторона зазначає, що вакцина AstraZeneca (CoviShield) є абсолютно безпечним та ефективним препаратом, що підтверджено Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Лише на території Європи та Індії вже було використано близько 50 мільйонів доз цієї вакцини. Значні обсяги препарату законтрактували такі країни, як Канада, Велика Британія, Бразилія та інші», - наголосив він.

Радуцький зауважив, що Україна законтрактувала 1,5 мільйона доз вакцини виробництва Індії.

«Але для виробника не є проблемою передати цю партію іншим замовникам. Попит на вакцини у світі значно перевищує можливості виробництва», - додав він.

За інформацією Радуцького, президент Володимир Зеленський доручив міністрам охорони здоров’я і закордонних справ Максиму Степанову та Дмитру Кулебі знайти додаткові способи для пришвидшення постачання наступної партії вакцини CoviShield до України.

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«Міністерство охорони здоров’я та МЗС України повинні якнайшвидше зробити все необхідне, щоб переконати індійських партнерів у непричетності держави та українського суспільства до дискредитації постачальника вакцин», - підкреслив він.

«На зрив співпраці з Індією працювали як одіозні проросійські політики, так і псевдопатріотичні політичні лідери, які роблять все для повернення до влади на тлі дестабілізації країни. Всі ми пам’ятаємо ганебну заяву одного з таких діячів, яку він зробив під час засідання погоджувальної ради ВРУ. Це була свідома цинічна гра на зрив поставок вакцин і блокування кампанії з вакцинації. Ця людина прирекла на загибель тисячі українців заради задоволення власних політичних амбіцій», - підкреслив парламентарій.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на коронавірусну хворобу, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

В Україні минулої доби проти COVID-19 щеплено понад 15 тис. осіб, всі вони отримали першу дозу вакцини. Від почату кампанії з вакцинації щеплено загалом 137 тис. 26 осіб.

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Автор: Костянтин Гончаров