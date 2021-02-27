Цю вакцину можна буде зберігати у звичайних холодильниках.

Експерти Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США схвалили дозвіл на екстрене використання вакцини від коронавірусу виробника Johnson&Johnson.

Про це пише CNN.

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Johnson&Johnson стане третьою зареєстрованою у Сполучених Штатах вакциною від коронавірусу.

Дози цієї вакцини можна буде зберігати у звичайних холодильниках, що значно полегшить її транспортування у штати.

Вакцину протестували на понад 44 тисячах добровольців у США, Південній Африці та Латинській Америці. У світі її ефективність склала 66%, у США – 72%, а ефективність у запобіганні ускладненням хвороби – 85%. Смертельних випадків не було.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників від COVID-19. У перший день вакцинації проти COVID-19 щеплення зробили 159 медпрацівникам.

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Автор: УНІАН