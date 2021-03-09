Вакцина від коронавірусу - Reuters: Україна схвалила Sinovac / Фото: REUTERS
Україна схвалила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac.
Про це повідомляє Reuters.
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Українська фармацевтична компанія «Lekhim» – один з партнерів Sinovac – підписала угоду про поставку 5 мільйонів доз цієї вакцини, 1,9 мільйона доз – за схемою державних закупівель.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
- 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.
- МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.
- Наразі в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.
- Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.
- Протягом минулої доби в Україні від COVID-19 було щеплено 1 тис. 171 особу.
- Від початку кампанії було щеплено 19 тис. 118 осіб.
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