Від початку кампанії в Україні було щеплено 19 тисяч 118 громадян.

Україна схвалила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac.

Про це повідомляє Reuters.

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Українська фармацевтична компанія «Lekhim» – один з партнерів Sinovac – підписала угоду про поставку 5 мільйонів доз цієї вакцини, 1,9 мільйона доз – за схемою державних закупівель.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

Наразі в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

Протягом минулої доби в Україні від COVID-19 було щеплено 1 тис. 171 особу.

Від початку кампанії було щеплено 19 тис. 118 осіб.

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Автор: УНІАН