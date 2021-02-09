Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

Вчасна доставка вакцини Sinovac від коронавірусу в Україну може зірватися через дії регулюючих органів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист від імпортера.

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Українська компанія Lekhim, що є імпортером Sinovac, попросила владу України дозволити відкласти перші доставки вакцин від коронавірусу до квітня внаслідок затримок з отриманням експортної ліцензії від китайського уряду і пізнішим ухваленням Радою закону про швидку реєстрацію медпрепаратів.

«Наслідками цих подій стали затримка узгоджень графіку поставок між Lekhim та Sinovac Biotech і перенесення термінів доставки вакцини до України», – йдеться у листі.

Це Reuters підтвердило, зокрема, джерело у МОЗ.

«Lekhim написала лист з проханням відкласти терміни доставки. Вони також просять змінити умови ефективності», – відповів співрозмовник.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до списку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджені поставки в Україну 117 тис.доз вакцин.

Також в період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca і Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19 передбачено охопити вакцинацією не менше 50% населення України (20 млн осіб). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

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Автор: УНІАН