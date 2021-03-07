Також російські державні ЗМІ та урядові акаунти в Twitter намагалися викликати заклопотаність вартістю і безпекою вакцини Pfizer.

Російські спецслужби розгорнули кампанію з підриву довіри до вакцин Pfizer та інших вакцин західного виробництва від COVID-19, використовуючи публікації в Інтернеті, в яких ставиться під сумнів безпека препаратів.

Читайте такожАмериканські вчені розповіли про можливі небезпеки трьох нових штамів коронавірусуПро це повідомила в неділю газета Wall Street Journal з посиланням на американських офіційних осіб.

Представник Центру глобальної взаємодії Держдепартаменту, який відстежує іноземні дезінформаційні кампанії, вказав на чотири публікації, які, за його словами, служили прикриттям для російської розвідки, повідомляє Голос Америки.

У публікаціях мусувалася тема побічних ефектів вакцин, ставилася під сумнів їх ефективність, заявлялося, що влада США прискорила процес схвалення вакцини Pfizer, а також робилися інші помилкові або такі, що вводять в оману, твердження.

Хоча аудиторія цих сайтів невелика, американські офіційні особи заявили, що зазначені сайти дають неправдиві інтерпретації подій, які можуть бути посилені російськими і міжнародними ЗМІ.

«Ми можемо сказати, що ці канали безпосередньо пов'язані з російською розвідкою», - заявив представник Центру глобальної взаємодії, кажучи про сайти, що стоять за цією кампанією з дезінформації.

«Вони всі належать іноземцям і базуються за межами США. Вони сильно різняться за охопленням, тоном, аудиторією, але всі є частиною російської пропагандистської та дезінформаційної екосистеми», - додав чиновник, ім'я якого не називається.

Крім того, російські державні ЗМІ та урядові акаунти в Twitter намагалися викликати заклопотаність вартістю і безпекою вакцини Pfizer. Експерти, що працюють за рамками уряду США, побачили в цьому спробу підвищити продажі конкуруючої російської вакцини «Супутник V».

Wall Street Journal також пише, що прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков назвав нісенітницею твердження, що російські спецслужби організували появу публікацій проти західних вакцин.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня в Європарламенті віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія намагається дискредитувати вакцини виробництва західних компаній для просування власних медичних препаратів або пропонуючи їх за пільговими цінами в третіх країнах для отримання геополітичних важелів.

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Автор: Вікторія Токарєва