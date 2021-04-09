Одну дозу отримали 353 142 особи.

Станом на 8 квітня в Україні лише 5 осіб отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

Читайте такожЛокдаун у Львові продовжили до 19 квітняПро це повідомляється на урядовому порталі про вакцинацію.

Так, 353 142 особи отримали одну дозу. 5 осіб отримали дві дози.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вчора, 8 квітня, виявили 19 676 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 751 дитина та 552 медпрацівники.

Вакцинація від COVID в інших країнах

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Автор: Людмила Жерновська