За добу в Україні виявили понад 19 тисяч COVID-інфікованих / фото REUTERS
Станом на 8 квітня в Україні лише 5 осіб отримали дві дози вакцини від коронавірусу.
Читайте такожЛокдаун у Львові продовжили до 19 квітняПро це повідомляється на урядовому порталі про вакцинацію.
Так, 353 142 особи отримали одну дозу. 5 осіб отримали дві дози.
Як повідомляв УНІАН, в Україні вчора, 8 квітня, виявили 19 676 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 751 дитина та 552 медпрацівники.
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