Для повноцінного імунітету необхідні два щеплення.

Стало відомо, що буде, якщо замість двох необхідних щеплень вакцини від коронавірусу зробити одне.

Як пише "Обозреватель", про це розповіли імунолог, доктор медичних наук Алла Волоха та лікар імунолог-алерголог Тетяна Бондаренко. За їх словами, людина, якій був зроблений перший укол, але не зроблений другий, матиме "менш тривалий і менш сильний" імунітет.

"Якийсь імунітет буде, але наскільки він буде ефективним у плані захисту? Думаю, цього буде недостатньо. Другий укол підсилює імунну відповідь і збільшує його тривалість", – розповіла Волоха.

Тетяна Бондаренко додала, що негативних наслідків для організму в такому разі не буде, але не виробиться достатній імунітет.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, чи будуть COVID-паспорти в Україні

"Ми вкололи вакцину – організм виробив антитіла. Через певну кількість часу вони починають падати. Потрібно дотягнути до того моменту, поки виробляться антитіла пам'яті. Для цього робиться ревакцинація. Якщо не зроблено друге щеплення, не буде ефективності", – пояснила вона.

За словами Алли Волохи, через новизну вакцин наразі відсутні дані про тривалість імунітету від першого щеплення. "Може, кілька місяців, може, у когось трохи довше. Але дослідження були проведені за двома дозама, і було зрозуміло, що для хорошого імунного захисту друга доза потрібна", – додала медик.

Коронавірус: важливо знати кожному

Як пояснила Волоха, якщо людина пропустила другий укол, який необхідно зробити через 3-4 тижні після першого, вона може зробити його пізніше, але тільки в разі, що минуло не надто багато часу. "Якщо місяць-два – то можна, але якщо пів року, то, напевно, потрібно робити знову. Але поки це питання залишається відкритим", – зауважила лікарка.

Вакцинація від коронавірусу: інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован