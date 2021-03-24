Планується закупівля майже 8 мільйонів доз, однак наразі в Україну привезли лише півмільйона доз препарату Covishield.

До кінця 2021 року Україна планує закупити 7,9 млн доз вакцини від COVID-19, для імунізації майже 4 мільйонів людей. На закупівлі передбачено 4 мільярди гривень.

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Про це повідомляє неурядова моніторингова організація StateWatch. Експерти проаналізували бюджетну програму МОЗ “Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” на поточний рік.

Програма передбачає закупівлю 7 890 268 доз вакцини для імунізації 3 945 134 людей. Інші бюджетні програми МОЗ не передбачають закупівлю вакцини проти коронавірусу.

Відповідно до програми, середні витрати на закупівлю вакцини для однієї особи складають 504 гривні. Утім ані виробник, ані назва вакцини, на які розраховують у МОЗ, не зазначені.

Голова StateWatch Гліб Канєвський зазначає: наразі неможливо зрозуміти, скільки всього грошей сплачено з бюджету за вакцину, і кому саме.

Станом на кінець березня в Україну доставили лише 500 тис доз індійської вакцини Covishield. Її ціну в МОЗ не розкривають.

Крім того, в кінці грудня МОЗ сплатило близько мільярда гривень приватній фірмі “Лекхім” за постачання китайської вакцини CoronaVac, яка досі не поставлена в Україну.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни до Національного плану вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 позачергово для популяризації вакцинальної кампанії.

Зараз в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за Ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

Раніше ЗМІ писали, що за нинішніх темпів вакцинації Україна встигне використати лише половину доз вакцини Covishield, яка дійсна до 23 червня 2021 року.

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Автор: Дмитро Захаров