У США відзначили, що державний сектор охорони здоров’я України не має необхідних технічних потужностей для зберігання вакцини за таких низьких температур.

США допоможуть Україні забезпечити безпечне зберігання та транспортування вакцини Pfizer при надзвичайно низьких температурах.

Читайте такожPfizer вдвічі прискорить виробництво вакцини від коронавірусуПро це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, повідомляє посольство США в Україні.

Дипломат заявила, що США нададуть нову допомогу Україні в її зусиллях щодо отримання та розповсюдження вакцин від COVID-19, які мають прибути в Україну найближчими тижнями.

«Найближчим часом відбудеться масове розгортання вакцин - надзвичайно складний, проте амбіційний процес - і я з радістю повідомляю, що Сполучені Штати нададуть нову підтримку для отримання та розподілу перших 117 тис. доз вакцини Pfizer, що буде доставлена в Україну в рамках COVAX», - заявила Квін.

Вона відзначила, що США вже надали Україні понад $48 млн на підтримку системи охорони здоров’я, забезпечення захисними засобами, допомогу малим і середнім підприємствам, які постраждали від пандемії, для боротьби з дезінформацією про вірус та на підтримку інших державних ініціатив.

Так, завдяки цій новій допомозі органи охорони здоров’я України зможуть забезпечити безпечне зберігання та транспортування вакцини при надзвичайно низьких температурах, необхідних для вакцини Pfizer.

«Оскільки державний сектор охорони здоров’я не має необхідних технічних потужностей для зберігання вакцини за таких низьких температур, Україна потребувала підтримки для того, щоб дуже швидко організувати логістику», - зазначила Квін.

«Це не найбільший внесок на сьогодні, але він здійснений у переломний момент. Це базується на нашому багаторічному партнерстві з Україною для підтримки реформи охорони здоров’я та боротьби з інфекційними хворобами, включаючи COVID. Як ви знаєте, ми вже надали Україні допомогу в розмірі 48 млн доларів лише на боротьбу з COVID, на додаток до нашого поточного співробітництва у боротьбі з туберкульозом, ВІЛ, задля підтримки реформи охорони здоров’я, програм щодо психічного здоров’я та інвалідності. Ми раді, що нам вдалось швидко мобілізувати ресурси з цих поточних програм для задоволення цієї конкретної та нагальної потреби», - заявила вона.

Допомога Агентства США з міжнародного розвитку USAID дозволить укласти контракти з логістичною фірмою на підтримку Міністерства охорони здоров’я щодо отримання, зберігання та транспортування перших доз вакцини по всій країні.

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Автор: Віталій Саєнко