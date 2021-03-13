Сполучені Штати Америки та три їхні партнери в Індо-Тихоокеанському регіоні - Австралія, Індія і Японія - погодилися поставити близько мільярда доз вакцини проти коронавірусу до Азії до кінця 2022 року.
Читайте такожП'ять членів ЄС закликали розібратися з розподілом вакцин від коронавірусуПро це було оголошено за підсумками віртуального саміту лідерів країн Чотирьохстороннього діалогу з безпеки (Quad), куди входять Австралія, Індія, США і Японія, повідомляє «Голос Америки».
У спільній заяві президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон зобов'язалися тісно співпрацювати в поширенні вакцин проти COVID-19, а також у питаннях безпеки та боротьби зі зміною клімату.
За підсумками саміту було вирішено створити експертну групу для організації розповсюдження вакцин, а також робочі групи зі зміни клімату, технічних стандартів і спільної розробки нових технологій.
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