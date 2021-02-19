В Адміністрації Джо Байдена очікують, що матимуть достатню кількість вакцин для всіх американців до кінця липня.

Адміністрація президента США Джо Байдена не жертвуватиме вакцини від коронавірусу бідним країнам до того часу, поки більшість американців не отримають щеплення.

Про це повідомляє Politico з посиланням на американського високопосадовця, який повідомив про це у четвер, 18 липня.

"Хоча ми не можемо поділитися дозами вакцин у даний момент, адже ми зосереджені на вакцинації американців і робимо щеплення в руку, ми наполегливо працюємо для підтримки ініціативи COVAX, аби посилити глобальну вакцинацію в усьому світі, а також визначаємо часові рамки, коли в нас буде достатня кількість запасів у Сполучених Штатах і можливість жертвувати надлишки вакцин", - сказав посадовець.

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В Адміністрації Байдена очікують, що матимуть достатню кількість вакцин для усіх американців до кінця липня, але на завершення вакцинації знадобиться більше часу.

Ці коментарі з'явилися за день до віртуальної зустрічі лідерів країн "Великої сімки", яка відбудеться сьогодні і в якій братиме участь Байден. Лідери G7 повинні розглянути питання щодо розподілу вакцин на глобальному рівні, оскільки бідні країни залишись позаду багатих в отриманні вакцин.

Байден під час спілкування зі своїми колегами з G7 має оголосити, що США спрямовують 4 млрд доларів Глобальному альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) для допомоги на закупівлю вакцин для бідних країн. Зокрема, половина цього фінансування піде на субсидування закупівель вакцин в рамках ініціативи COVAX для 92 бідних країн і країн, що розвиваються. Інші 2 млрд доларів будуть спрямовані впродовж наступних двох років для розширення виробництва і доставки вакцин.

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Автор: Віталій Саєнко