При цьому FDA повідомило, що йому відомо про кількох людей, які постраждали від тромбозів після вакцинації.

Управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів США (FDA) не знайшло свідчень того, що вакцина від коронавірусу американської компанії Johnson & Johnson може призводити до утворення тромбів.

Читайте такожПри цьому FDA повідомило, що йому відомо про кількох людей, які постраждали від тромбозів після вакцинації.

"На даний момент ми не виявили причинно-наслідкового зв'язку з вакцинацією і тромбозами, продовжуємо наше розслідування і оцінку цих випадків", - йдеться в заяві FDA, передає «Інтерфакс».

Вакцина Johnson & Johnson

Вакцина Johnson & Johnson схвалена в США і Європі. Препарат можна використовувати для осіб старших 18 років. На відміну від дводозових вакцин, розроблених компаніями Pfizer і Moderna, вакцина Johnson & Johnson має тільки один компонент, її можна зберігати в звичайному холодильнику, тому її буде легше поширювати.

Раніше в квітні перевірку вакцини почало Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA). До регулятора надійшла інформація про чотири випадки утворення тромбів у щеплених. Один випадок стався під час клінічних випробувань, три — під час вакцинації в США.

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Автор: Ірина Погоріла