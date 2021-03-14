Президент Байден пообіцяв розглянути таку можливість після завершення кампанії вакцинації в Сполучених Штатах.

Міжнародні організації та деякі американські чиновники закликають Сполучені Штати поділитись вакцинами проти коронавірусу з іншими країнами, які не мають їх в достатній кількості.

ЯЧитайте такожВООЗ закликала збільшити фінансування проекту по боротьбі з коронавірусомк повідомляє «Голос Америки», дискусії виникли після повідомлень про те, що в США незабаром може виникнути надлишок вакцин.

Президент Джо Байден пообіцяв розглянути таку можливість після завершення кампанії вакцинації в США.

«Ми впевнимось, що спочатку подбали про американців, але потім спробуємо допомогти решті світу», - сказав глава Білого дому.

На даний час Сполучені Штати замовили достатню кількість доз для того, щоб вакцинувати кожну дорослу людину в країні тричі - і ці запаси, ймовірно, збільшаться. Цього тижня Байден розпорядився закупити додаткових 100 млн доз вакцини Johnson & Johnson.

Крім цього, зараз на складах у США лежать десятки мільйонів доз вакцини AstraZeneca, яка нині проходить фінальні стадії клінічних випробувань в країні, тож її поки не дозволяють використовувати.

В Білому домі заявляють, що додаткові дози різних вакцин потрібні для перестрахування у випадку проблем із виробництвом, або ж можуть бути використані в боротьбі з агресивнішими штамами вірусу.

В UNICEF, що працює з програмою COVAX над поставкою вакцин проти коронавірусу, заявили, що країни, які зробили щеплення найвразливішим групам населення та медикам, мають поділитись вакцинами з рештою світу.

В адміністрації Байдена поки відмовляються від такої ідеї.

«Ми отримали запити з багатьох країн світу, які звернулись по дози з США, але поки уряд не надав їх нікому», - зазначила речниця Білого дому Джен Псакі.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати, Австралія, Індія та Японія погодилися поставити до мільярда доз вакцини проти коронавірусу до Азії до кінця 2022 року. Відповідної домовленості досягнуто 13 березня за підсумками віртуального саміту лідерів країн Чотирьохстороннього діалогу з безпеки (Quad), куди входять Австралія, Індія, США і Японія.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська