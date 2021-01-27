Загалом США закуплять 600 млн доз вакцин, яких вистачить для вакцинації 300 млн осіб.

Президент США Джо Байден повідомив, що влада закупить ще 200 млн доз вакцини Pfizer і Moderna влітку цього року. Таким чином, загальна кількість складе 600 млн.

Читайте такожУ Білому домі назвали процес вакцинації від коронавірусу в США хаотичнимОбидві вакцини вимагають застосування двох доз, щоб убезпечити людину від коронавірусу. Тому 600 млн доз вистачить на 300 млн осіб. Населення США становить близько 325 млн.

"Цього буде достатньо, щоб вакцинувати 300 млн американців і перемогти пандемію",— сказав Байден під час виступу в Білому домі, передає kommersant з посиланням на NBC.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус раніше заявив, що націоналізм у сфері поширення вакцин може обійтися світовій економіці в $9,2 трлн. За його словами, поки багаті країни вже щосили проводять вакцинацію, найменш розвинені країни світу "спостерігають і чекають".

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Автор: УНІАН