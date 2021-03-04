1 березня мобільний додаток «Дія» та однойменний портал держпослуг відкрили запис в лист очікування на вакцинацію проти COVID-19.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що список громадян, які бажають вакцинуватися від COVID-19, буде сформовано протягом найближчих тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, присвяченій річниці роботи уряду.

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Він нагадав, що створено портал, на якому можна записатися в лист очікування на вакцинацію від COVID-19.

«Вчора на вечір понад 100 тисяч бажаючих записалися. Дуже активно люди реєструються, всі вікові групи... Сподіваюся, що протягом найближчих тижнів ми отримаємо глобальний список людей, які бажають вакцинуватися, і будемо ним управляти і користуватися з точки зору проведення глобальної компанії вакцинації», – сказав очільник уряду.

Запис на вакцинацію від коронавірусу

1 березня мобільний додаток «Дія» та однойменний портал держпослуг відкрили запис в лист очікування на вакцинацію проти COVID-19.

Відповідно до внутрішнього алгоритму запису, спочатку потрібно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на сайті diia.gov.ua або в додатку, після чого в розділі «Послуги» вибрати пункт «Запис в лист очікування вакцинації від COVID-19».

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Автор: Леся Лещенко