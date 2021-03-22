За її словами, в Європі вакциновано 17 млн людей і тільки у близько 40 осіб виявлено тромби.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що побічні ефекти від вакцини CoviShield спостерігаються в 0,5% щеплених українців.

Читайте такожВ ЄС поки не готові ділитися вакцинами від COVID-19 з бідними країнамиПро це вона сказала в ефірі програми "Взгляд с Банковой".

За її словами, в Європі вакциновано 17 млн людей і тільки у близько 40 осіб виявлено тромби.

"Близько 40 випадків тромбозу після 17 млн щеплень - це зовсім не закономірність. Температура, слабкість - ось це побічні ефекти, зовсім не складні та не тривалі. Їх в Україні лише 0,5%, всі - в легкій формі", - сказала Мендель.

На думку прес-секретаря, "атака" на AstraZeneca почалася з першої реєстрації вакцини.

"Серед усіх інформаційних воєн щодо виробників вакцин від COVID-19, які мають найбільший попит у світі, препарату AstraZeneca, напевно, дісталося найбільше", - відзначила вона.

Вакцинація AstraZeneca у ЄС

У ЄС дозволили використовувати вакцини проти COVID-19 чотирьох компаній: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna і Johnson & Johnson.

Масова вакцинація населення країн-членів ЄС стартувала наприкінці грудня 2020 року.

Нещодавно низка європейських країн призупинили використання вакцини AstraZeneca після повідомлень про випадки утворення тромбів у непідтвердженої кількості вакцинованих осіб.

18 березня Європейська медична асоціація (ЕМА), яка відповідає за оцінку та нагляд за лікарськими засобами в країнах-членах ЄС, не підтвердила інформацію про те, що вакцина AstraZeneca спричиняє серйозні наслідки для здоров'я людей у вигляді тромбозу.

19 березня у Німеччині, Італії, Латвії, Литві та на Кіпрі відновили вакцинацію проти COVID-19 препаратом компанії AstraZeneca. Також цю вакцину продовжать використовувати у Франції, Іспанії та Нідерландах.

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Автор: Людмила Жерновська