Максим Степанов повідомив, що ввезена в Україну перша вакцина CoviShield, яку розробили Oxford/AstraZeneca, має ефективність від 70 до 80%. Це означає, що такий відсоток щеплених не захворіють на COVID.

Кінцевий механізм дії всіх вакцин проти COVID-19 однаковий - сформувати у людини імунітет, відрізняється лише технологія виготовлення препаратів, тому не варто очікувати на вакцину лише певного виробника, вважаючи, що інші є гіршими.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав в ефірі програми "Ранок з Україною", інформує прес-служба МОЗ.

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"Ведеться дуже багато розмов про побічні ефекти, але вони є у всіх вакцин – і у Pfizer, і в AstraZeneca. І вони завжди будуть, бо вакцина – це імунобіологічний препарат. Побічні ефекти можуть бути різними. Може з'явитися почервоніння на місці щеплення, може підвищитися температура. Такі ж явища спостерігаються, коли ми робимо щеплення від грипу», – зазначив Степанов.

Спільно з провідними інфекціоністами України МОЗ надаватиме детальні роз’яснення про всі можливі побічні дії вакцин, щоб суспільство було максимально поінформоване.

За словами Степанова, ввезена в Україну перша вакцина, яку розробили Oxford/AstraZeneca (CoviShield), має ефективність від 70 до 80%. Це означає, що такий відсоток щеплених не захворіють на COVID. Певна кількість щеплених може інфікуватися, але перенесе хворобу легко чи навіть без симптомів, незалежно від віку чи супутніх захворювань.

«Це як з вітрянкою – всі знають, що в дитячому віці хвороба переноситься легше, а інша річ – у віці після 30 років, коли вже немає імунної відповіді організму. Коли ви робите щеплення від грипу, ви також можете потім захворіти, але це буде зовсім інший перебіг хвороби, і почувати ви себе будете по-іншому», – наголосив міністр.

Вакцинація в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії "Oxford" і "AstraZeneca" (торговельна назва "CoviShield"). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини "CoviShield".

24 лютого в Україні розпочалась вакцинація медичних працівників від COVID-19. У перший день вакцинації проти COVID-19 щеплення зробили 159 медпрацівникам.

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Автор: Леся Лещенко