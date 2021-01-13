Міністр зазначив, що для затвердження вакцини більшістю медичних регуляторів світу, в тому числі й Всесвітньою організацією охорони здоров'я, ефективність вакцини повинна становити понад 50%.

Міністр зазначив, що для затвердження вакцини більшістю медичних регуляторів світу, в тому числі й Всесвітньою організацією охорони здоров'я, ефективність вакцини повинна становити понад 50%.

Читайте такожСтепанов розповів, за який термін усіх охочих українців вакцинують від коронавірусуМіністерство охорони здоров'я при укладенні договору про постачання китайської вакцини проти коронавірусу компанії Sinovac заклало вимогу до її ефективності на рівні не менше 70%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він зазначив, що для затвердження вакцини більшістю медичних регуляторів світу, в тому числі й Всесвітньою організацією охорони здоров'я, ефективність вакцини повинна становити понад 50%. Водночас, наголосив Степанов, Україна заклала вищі вимоги.

"Ефективність продукції на момент поставки має бути підтверджена на рівні не менше 70%. Відповідний аналіз, у тому числі на основі проміжних результатів клінічних випробувань, має бути підтверджений публікаціями від компанії-виробника... Якщо компанія не буде відповідати цим стандартам, то вона відшкодовує кошти в повному обсязі. Фінансово ми повністю захищені, і у нас є відповідна банківська гарантія на ці речі", - зауважив Степанов.

Китайська вакцина від коронавірусу Sinovac:

Китайська вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech на пізніх стадіях випробувань у Бразилії показала ефективність 78%. Це найбільш точний результат випробувань проведений з вакциною Sinovac. Рівень захисту, підтверджений офіційними особами штату Сан-Паулу, був отриманий на основі передових випробувань на кінцевій стадії за участю близько 13 000 учасників.

Цей показник не відповідає приблизно 95% ефективності, що спостерігається в РНК-вакцинах, розроблених Pfizer Inc. і Moderna Inc.

Вакцина від коронавірусу для України: деталі

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу. На січень 2021 року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тис. доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Євросоюзу.

Крім того, у березні очікується поставка в Україну першої партії з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих. У МОЗ також працюють над тим, аби збільшити квоти вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

Згідно з планом імунізації населення від COVID-19, затвердженим МОЗ у грудні 2020 року, протягом 2021-2022 років планується охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко