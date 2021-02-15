За словами депутата Гетманцева, деякі технічні питання станом на 15 лютого не були вирішені, але до кінця тижня цей процес розпочнеться.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, Данила Гетманцева, що вакцинація від COVID-19 в Україні розпочнеться до кінця тижня.

Читайте такожВООЗ схвалила екстрене застосування вакцини від коронавірусу AstraZenecaЯк передає кореспондент УНІАН, про це Гетманцев розповів на брифінгу під час засідання фракції "Слуга народу".

Відповідаючи на запитання щодо початку вакцинації від COVID-19 в Україні, Гетманцев повідомив: "Я спілкувався сьогодні з міністром охорони здоров'я. Він пообіцяв, що до кінця тижня вакцинація розпочнеться. Мова йде про деякі технічні питання, які, на жаль, станом на 15-те число не були вирішені. Але до кінця тижня цей процес почнеться".

Вакцинація від коронавірусу в Україні

5 лютого Степанов заявив, що вакцинація від COVID-19 в Україні розпочнеться одразу після 15 лютого.

При цьому він наголосив, що йдеться виключно про вакцинацію безпечними вакцинами. За словами Степанова, в нас буде не менше 3-4 різних виробників вакцин.

Міністр запевнив, що така ж ситуація майже в усіх країнах світу, де проводять щеплення вакцинами кількох виробників.

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Автор: Тетяна Поляковська