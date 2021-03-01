Попит на вакцину від COVID-19 достатньо великий, тому компанія AstraZeneca контрактує потужності для виробництва вакцин по всьому світу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевняє, що вакцина від коронавірусу Covishield, вироблена за ліцензією AstraZeneca/Oxford в Індії, нічим не відрізняється від аналогу, що вироблений на заводах в Європі та інших країнах світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам поблизу Олександрівської клінічної лікарні у Києві, де отримав щеплення.

Читайте такожСтепанову зробили щеплення від коронавірусу

«Компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом зробили вакцину. Попит на вакцину від COVID-19 достатньо великий, тому, зрозуміло, що вона, як і всі решта великих підприємств, контрактують потужності для виробництва вакцин у всьому світі. Якщо ми говоримо про AstraZeneca, де вони її виготовляють – на власних заводах в ЄС, там є два заводи, в Китаї, найбільше виробництво – Serum Іnstitute в Індії, ще виготовляє Південна Корея, Таїланд, навіть в РФ», - повідомив він.

Степанов наголосив, що «це така сама вакцина AstraZeneca, вона нічим не відрізняється». «Вся ця антивакцинальна істерика, яку влаштували деякі наші політики, направлена на те, щоб зірвати процес вакцинації і як наслідок, позбавити наших громадян захисту від цієї смертельної хвороби», - наголосив Степанов.

Старт вакцинації від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії Oxford і AstraZeneca (торговельна назва CoviShield).

Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини CoviShield, а вже наступного дня розпочалась вакцинація медичних працівників.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров