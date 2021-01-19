Першу дозу вакцини вже ввели чотирьом мільйонам британців.

Великобританія почала вакцинувати своїх громадян віком за 70 років від коронавірусу.

Вакцину також почали вводити клінічно вразливим пацієнтами, пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Таким чином було розширено коло осіб, яким проводять вакцинацію в першу чергу. Раніше в пріоритетну групу входили лише особи від 80 років, жителі і персонал будинків престарілих і медики. Зараз же вікова планка була зменшена.

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До клінічно вразливих осіб відносяться, зокрема, хворі з онкологією.

Першу дозу вакцини від коронавірусу у Великобританії вже отримали понад 4 млн громадян. Це роблять, зокрема, в соборах, на фудкортах і в інших громадських місцях.

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Автор: Юрій Годован