Великобританія почала вакцинувати своїх громадян віком за 70 років від коронавірусу.
Вакцину також почали вводити клінічно вразливим пацієнтами, пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Таким чином було розширено коло осіб, яким проводять вакцинацію в першу чергу. Раніше в пріоритетну групу входили лише особи від 80 років, жителі і персонал будинків престарілих і медики. Зараз же вікова планка була зменшена.
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До клінічно вразливих осіб відносяться, зокрема, хворі з онкологією.
Першу дозу вакцини від коронавірусу у Великобританії вже отримали понад 4 млн громадян. Це роблять, зокрема, в соборах, на фудкортах і в інших громадських місцях.
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