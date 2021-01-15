У Грузії планують вакцинувати від коронавірусу не менш як 60% населення для того, щоб виробити колективний імунітет.
Читайте такожГрузія "категорично" відмовляється від китайської вакцини, яку замовила собі УкраїнаПро це повідомив глава Національного центру з контролю за захворюваннями і громадського здоров'я Грузії (NCDC) Аміран Гамкрелідзе, передає «Грузія. Online».
«Впровадження противірусних препаратів, поряд з вакцинами, також буде важливим для досягнення колективного імунітету», - зазначив він.
Гамкрелідзе також повідомив, що уряд розрахував всі витрати, які будуть потрібні для вакцинації 60% населення, включаючи вартість вакцин і логістичні витрати. Передбачається, що на цю програму буде витрачено від 65 до 170 млн ларі.
За словами голови NCDC, Грузія спочатку отримає достатньо вакцини з платформи COVAX, щоб вакцинувати 20% населення (1,4 млн доз на 700 тис. осіб).
Гамкрелідзе також розповів, що уряд Грузії веде прямі переговори з виробниками вакцин, щоб отримати вакцини безпосередньо.
«Я дуже хочу, щоб 60% населення було щеплено до кінця року. Це буде складно, але можливо», - наголосив очільник NCDC.
В Грузії з початку пандемії СOVID-19 підтверджено в понад 245 тис. осіб, померло - 2 тис. 893.
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