Передбачається, що на цю програму буде витрачено від 65 до 170 млн ларі.

У Грузії планують вакцинувати від коронавірусу не менш як 60% населення для того, щоб виробити колективний імунітет.

Читайте такожГрузія "категорично" відмовляється від китайської вакцини, яку замовила собі УкраїнаПро це повідомив глава Національного центру з контролю за захворюваннями і громадського здоров'я Грузії (NCDC) Аміран Гамкрелідзе, передає «Грузія. Online».

«Впровадження противірусних препаратів, поряд з вакцинами, також буде важливим для досягнення колективного імунітету», - зазначив він.

Гамкрелідзе також повідомив, що уряд розрахував всі витрати, які будуть потрібні для вакцинації 60% населення, включаючи вартість вакцин і логістичні витрати. Передбачається, що на цю програму буде витрачено від 65 до 170 млн ларі.

За словами голови NCDC, Грузія спочатку отримає достатньо вакцини з платформи COVAX, щоб вакцинувати 20% населення (1,4 млн доз на 700 тис. осіб).

Гамкрелідзе також розповів, що уряд Грузії веде прямі переговори з виробниками вакцин, щоб отримати вакцини безпосередньо.

«Я дуже хочу, щоб 60% населення було щеплено до кінця року. Це буде складно, але можливо», - наголосив очільник NCDC.

В Грузії з початку пандемії СOVID-19 підтверджено в понад 245 тис. осіб, померло - 2 тис. 893.

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Автор: Тамара Отовська