У відомстві пояснили, чому ціна для Індонезії майже на чверть нижче від ціни вакцини для України.

Глава державного підприємства "Медичні закупівлі" пояснив формування ціни на вакцину від коронавірусу для України.

Арсен Жумаділов на своїй сторінці у Facebook розказав, чому ціна для Індонезії майже на чверть нижче від ціни вакцини для України.

Читайте такожУ Раді розповіли, скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від коронавірусуВін зазначив, що у відкритих джерелах щодо ціни на вакцину CoronaVac (Sinovac) станом на сьогодні доступні дві цифри. Перша з них - 59,5 доларів за дві дози.

"За такою ціною урядові служби міста Jiaxing (Китай) пропонували вакцину мешканцям міста. Вартість однієї дози складала 29,75 долара за одиницю. З урахуванням ціни, що має Україна (17,85 долара), приводом для занепокоєння ця інформація бути не може", - підкреслив глава ДП.

Разом з тим для Індонезії ціна складатиме 13,57 долара за одну дозу, що майже на чверть нижче від ціни вакцини для України.

"Тут потрібні роз’яснення. Індонезія виступила не просто замовником товару, але заздалегідь запропонувала майданчик для клінічних випробувань вакцини-кандидата. Державна фармацевтична PT Bio Farma виступила партнером компанії Sinovac для проведення третьої фази клінічних випробувань", - написав Жумаділов.

Він зазначив, що таке партнерство, як правило, включає ранній доступ до інформації, до вироблених обсягів, а також гнучкі умови ціноутворення.

"По-друге, Індонезія замовляє не 1,9 млн доз, як Україна. І навіть не 50 млн доз як Туреччина. Індонезія замовила обсяг продукції, еквівалентний 140 млн дозам вакцини. Очевидно, що переговорна позиція азійців при цьому є в рази сильнішою, ніж в українського закупівельника", - пояснив директор ДП.

Жумаділов додав, що Індонезія купує речовину "in bulk". Тобто вторинне пакування, маркування, контроль серій виконують індонезійці.

Вакцина проти коронавірусу в Україні

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко