Найчастіше українці записувалися на вакцинацію в додатку "Дія".

Понад 300 тис. українців записалися в лист очікування на вакцинацію від COVID-19 в мобільному додатку для оцифрованих документів «Дія» на однойменному порталі державних послуг і через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я, повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації на своєму сайті.

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«На сьогодні 326 тис. 336 українців записалися в лист очікування на вакцинацію», - сказано в повідомленні.

Зокрема, 275 тис. 356 українців записалися в мобільному додатку, 25 тис. 947 - на порталі та 25 тис. 33 - через контакт-центр МОЗ.

Що відомо про електронну чергу

1 березня мобільний додаток «Дія» та однойменний портал держпослуг відкрили запис в лист очікування на вакцинацію проти COVID-19.

Відповідно до внутрішнього алгоритму запису, спочатку потрібно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на сайті diia.gov.ua або в додатку, після чого в розділі «Послуги» обрати пункт «Запис в лист очікування вакцинації від COVID-19».

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Автор: Павло Степанець