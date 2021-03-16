МОЗ проведе розслідування щодо утилізації вакцин.

Від початку кампанії вакцинації проти COVID-19 в Україні було утилізовано 199 доз вакцини AstraZeneca (CoviShield).

Читайте такожЕксперти ВООЗ 16 березня обговорять безпеку вакцини AstraZenecaПро це в ефірі програми "Зворотний відлік" заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, повідомляє Суспільне.

За її словами, наразі було утилізовано 199 невикористаних доз з 500 тисяч, які завезли в Україну.

"Завжди є розливи вакцин. Чи це кір, чи це будь-яка вакцина. І в цій ситуації це також можуть бути розливи. І це передбачено інструкціями. Друге - є чітка норма Міністерства охорони здоров'я: дози надлишкові запропонувати іншим. Значить в кожному конкретному випадку МОЗ проведе розслідування, чому так сталося", - заявила Микичак.

Вона відзначила, що станом на ранок 15 березня щеплення отримали 53 155 людей.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

На сьогодні понад 258,6 тис. українців записались до листа очікування на вакцинацію проти COVID-19. Найбільше на вакцинацію записалось громадян віком від 21 до 39 років. Найменше – люди віком 80 і більше років.

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Автор: Людмила Жерновська