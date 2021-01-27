Там вважають, що в другій половині 2021 року вакцина від коронавірусу буде доступнішою.

В Україні після отримання вакцини проти коронавірусу розпочнеться перший етап вакцинації від COVID-19. Робити щеплення будуть мобільні бригади, котрі виїжджатимуть за адресою, або можна буде самому піти до спеціалізованого кабінету.

Читайте такожУкраїна зараз не може використовувати вакцини від коронавірусу: у Раді пояснили, чомуПро це головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів під час онлайн-дискусії "Вакцинація. Корупція. COVID-19", передає ТСН.

"Ми повинні розуміти, що кабінети щеплень, які масово відкривалися, до прикладу, в Берліні в Ізраїлі, тут питання знову ж таки в отриманні першої великої партії з температурою зберігання -80 градусів і за технологіями, які раніше ніколи не використовувалися в кампаніях імунопрофілактики. Тому всі робили ці центри, наближуючи їх до великих складів, де зберігаються імунобіологічні препарати на довгостроковий термін. Надалі є плюси і мінуси таких компаній", - пояснив Ляшко.

За його словами, Україна врахувала ці критерії, а також досвід іноземних країн, тому у МОЗ вважають, що в Україні доречніше започатковувати компанію через кабінети щеплень при амбулаторіях і центрах первинної медико-санітарної допомоги.

"Паралельно з цим будуть працювати мобільні бригади, які виїжджатимуть в заклади охорони здоров'я, соціальні установи, в організовані колективи - це можуть бути школи, великі підприємства тощо, де буде чіткий список, визначена кількість доз і як працювати. На одну мобільну бригаду розраховується кількість проведених щеплень, це близько 100 на добу. У той час, як в пунктах щеплень, менше, але там доступність буде більша. Але всі матимуть доступ", - розповів Ляшко.

Ляшко додав, що люди матимуть можливість дізнатися, де найближчий до їхнього місця проживання пункт вакцинації, прийти туди і зробити щеплення. Він зазначив, що досить позитивна річ для людей похилого віку.

Водночас він висловив думку, що в другій половині 2021 року препаратів від коронавірусу на ринку буде значно більше і їхня ціна буде меншою. Це, з його слів, дозволить вакцинувати більшу кількість людей.

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Автор: УНІАН