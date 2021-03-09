У Міністерстві охорони здоров'я України спростували фейк про те, що через вакцинацію можна заразитися COVID-19.
Читайте такожУ США вакцинованим від COVID-19 дозволили спілкуватися без масок і соціальної дистанціїВідповідне повідомлення опубліковано на офіційній сторінці відомства в Facebook.
"Неможливо заразитися COVID-19 від вакцин, бо жодна з них не містить живого вірусу, здатного спричинити хворобу", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначають, що вакцини "вчать" імунну систему людини розпізнавати та боротися з коронавірусом.
Іноді цей процес може викликати такі симптоми, як лихоманка. У МОЗ запевняють, що вони є ознакою того, що організм створює захист від вірусу.
"Якщо невдовзі після вакцинації ви все ж отримали позитивний тест на COVID-19, то можливо, що на момент щеплення вже були інфіковані, але не знали про це", - відзначають у відомстві.
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