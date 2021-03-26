Кулеба підтвердив, що критика вакцини CoviShield є безпідставною.

Є підстави вважати, що в різних країнах світу ведеться цілеспрямована інформаційна атака на вакцину CoviShield, вироблену за ліцензією AstraZeneca в Індії в Інституті сироватки крові, якою роблять щеплення, в тому числі, і в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу.

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Кулеба прокоментував заяву голови Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького про те, що МЗС отримало лист від посольства Індії, у якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв стосовно Індії як виробника медичних препаратів. «Я ніколи не коментував зміст, наявність чи відсутність дипломатичного листування між Україною та іншими державами. За визначенням дипломатичне листування є приватним, тому які листи ми отримаємо, які ні, і що в них записано, має залишатися між нами, якщо країни не домовляються про те, що це листування може стати публічним», - сказав він.

Також Кулеба підтвердив, що критика вакцини CoviShield є безпідставною.

«Ми аналізували хвилі обвинувачень на адресу цієї вакцини, і в принципі, є підстави вважати, що ведеться цілеспрямована інформаційна атака саме на вакцину CoviShield, яка ведеться в різних країнах світу», - наголосив він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: ситуація з CoviShield

Щеплення в Україні роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

19 березня Степанов заявив, що півтора мільйона доз CoviShield (AstraZeneca) очікують на відправлення в Україну від індійського Serum-інституту (Serum Institute of India, Інститут сироватки крові). Очікується тільки дозвіл уряду Індії.

24 березня голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що постачання наступної партії вакцини CoviShield (AstraZeneca) до України може бути відкладено на певний термін.

За словами Радуцького, причиною цього стала інформаційна кампанія, розгорнута проти цієї вакцини в Україні.

Парламентар зазначив, що Міністерство закордонних справ отримало лист від посольства Індії, у якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв стосовно Індії як виробника медичних препаратів та вакцини AstraZeneca (CoviShield), що постачається до України.

Пізніше стало відомо, що Індія призупинила експорт вакцини від COVID-19 CoviShield (AstraZeneca) через внутрішній попит.

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Автор: Костянтин Гончаров