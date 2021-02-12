Смерть трапляється переважно у короткий проміжок часу після введення вакцини, але це інший випадок.

Центр з контролю і профілактики захворювань США розслідує смерть чоловіка. За однією з версій медиків, причиною смерті могла стати вакцина від коронавірусу.

Про це повідомляє CNBC.

Читайте такожЄІБ виділить Україні 50 мільйонів євро на закупівлю вакцин від коронавірусу

Чоловік проживав у пансіоні для людей похилого віку і мав супутні захворювання. Американець помер за кілька тижнів після отримання першої дози вакцини.

Головний лікар штату Гарі Ентоні пояснив, що летальні випадки переважно реєструють у відносно короткий проміжок часу після щеплення, вони пов’язані з анафілаксією. Тому цим випадком й зацікавилися.

Він зауважив, що громадянам з груп ризику з хронічними хворобами треба обов’язково консультуватися з лікарями та відповідальними за надання вакцин.

Інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН