Центр з контролю і профілактики захворювань США розслідує смерть чоловіка. За однією з версій медиків, причиною смерті могла стати вакцина від коронавірусу.
Про це повідомляє CNBC.
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Чоловік проживав у пансіоні для людей похилого віку і мав супутні захворювання. Американець помер за кілька тижнів після отримання першої дози вакцини.
Головний лікар штату Гарі Ентоні пояснив, що летальні випадки переважно реєструють у відносно короткий проміжок часу після щеплення, вони пов’язані з анафілаксією. Тому цим випадком й зацікавилися.
Він зауважив, що громадянам з груп ризику з хронічними хворобами треба обов’язково консультуватися з лікарями та відповідальними за надання вакцин.
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